Un'altra giornata di quarantena, un'altra casella del calendario sbarrata. Il problema di questa emergenza coronavirus, però, resta lo stesso: nessuno è ancora sicuro su quale sia la data di scadenza. Ma se pensare al futuro fa già salire la noia, visto che in tanti avranno finito le serie Tv da vedere, meglio guardare al presente e farsi due risate spulciando tra i social dei giocatori della Juventus. Dal solito Douglas Costa, che non perde occasione per mantenersi in forma e posta su Instagram le foto del suo allenamento in giardino. Attività fisica anche per Paulo Dybala, che insieme a Oriana prima suda, poi si diverte, palleggiando a ritmo di colpi di testa con la compagna.



Tempo da perdere zero, invece, per Danilo, che tramite i canali social della Juve lancia l'appello per le donazioni agli ospedali piemontesi. Festeggia, invece, Pinsoglio, che proprio oggi compie trent'anni e ringrazia tutti via Instagram. Come non menzionare, poi, la giornata di Bonucci, che in pieno stile Sandra e Raimondo ha fatto vedere ai suoi fan quanto dura sia la vita di coppia in quarantena. Infine, si chiude con Evra: nessuna attività strana, ma un post, emblematico, che chiama sull'attenti Paul Pogba. Che sia un indizio di mercato?



Sfoglia la GALLERY per vedere tutte le immagini dei giocatori Juve in quarantena