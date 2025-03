Douglas Luiz verso il rientro in campo: c'è la data

Uno spiraglio di luce nel buio, quello della crisi generale e quello degli infortuni:sembra vicino al rientro in campo, o almeno così scrive La Gazzetta dello Sport spiegando che nei prossimi giorni alla Continassa, svuotata dalla partenza di ben 14 giocatori con le rispettive Nazionali, il brasiliano verrà valutato con attenzione per verificare i progressi dopo l'ennesimo problema muscolare. Al momento il centrocampista ex Aston Villa, finito nella bufera anche per una presunta serata in discoteca dopo la sconfitta dellacontro l'Atalanta, ha un ruolo tutt'altro che centrale nella squadra bianconera, con il suo futuro che dunque appare decisamente in bilico.

Quando rientra Douglas Luiz

I numeri di Douglas Luiz alla Juventus

Presenze: 22

Minuti: 795’

Goal: 0

Assist: 0

Anzi, con l'arrivo dell'estate il suo addio sembra sempre più probabile. Le sirene della Premier League, che avevano timidamente iniziato a risuonare già a gennaio, potrebbero richiamarlo in Inghilterra, offrendogli una nuova opportunità per rilanciarsi in un contesto che ben conosce e che tuttora lo apprezza. Intanto però, come dicevamo, Douglas Luiz mette nel mirino il rientro, che potrebbe avvenire già per la partita di sabato 29 marzo contro il, quella immediatamente successiva alla sosta. E per Thiago Motta, che d'ora in avanti non potrà più permettersi esperimenti né tantomeno errori, avere un'alternativa in più, anche eventualmente per un cambio a gara in corso, non può che essere una buona notizia.