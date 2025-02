Douglas Luiz, tanto desiderato dalla Juventus ma mai trascinatore. Ancora un infortunio, ma il peso a bilancio non cambia

AFP or licensors



Infortunio Douglas Luiz, le condizioni

Douglas Luiz, quanto pesa a bilancio per la Juventus



Douglas Luiz, tanto desiderato ma mai trascinatore



Quanto ha giocato Douglas Luiz con la Juventus?



Quanti infortuni ha avuto Douglas Luiz in questa stagione?

Dal 22 ottobre al 9 dicembre, affaticamento muscolare, 10 gare saltate

Dal 16 al 18 dicembre, riposo precauzionale, 1 gara saltata

Dal 19 dicembre al 27 dicembre, affaticamento muscolare, 1 gara saltata

Dal 13 al 21 febbraio, affaticamento muscolare, 2 gare saltate

Tiene banco in casa Juventus la situazione legata al centrocampista brasiliano. Il giocatore arrivato in estate dall'Aston Villa nel corso della sfida contro il Cagliari dopo 20 minuti è stato costretto a chiedere la sostituzione. Il bollettino medico diramato poco fa dalla Juventus e dopo gli esami strumentali che ha svolto questa mattina parla di lesione.In seguito al fastidio muscolare accusato nel secondo tempo della sfida contro il Cagliari, questa mattina il centrocampista brasiliano è stato sottoposto presso il J|medical ad accertamenti diagnostici, che hanno evidenziato unaQuesto recita il comunicato della Juventus.Il giocatore è il colpo più costoso del mercato estivo della Juventus.La Vecchia Signora poi però ne sborserà nelle casse dell'Aston Villa "soltanto" 28 milioni di euro pagabili in quattro esercizi, prezzo che varierà a seconda dei bonus raggiunti sia dal giocatore in bianconero che dai due giocatori venduti all'Aston Villa. Infatti la Juventus aveva inserito nell'affare i cartellini di Enzo Barrenechea e Samuel Iling Junior per alleggerire la spesa.Unaquella per portare il brasiliano a Torino nel mercato estivo. L'idea iniziale di inserire Weston McKennie, poi il dietrofront fino all'approdo in bianconero. Douglas sembrava dovesse essere un perno della Vecchia Signora di Thiago Motta ma così al momento non è. La forma fisica di Douglas fatica a crescere, complici i molteplici infortuni che continuano a tormentarlo. Le aspettative però su Douglas erano decisamente altre al momento del suo arrivo a Torino.Questo è proprio il dato preoccupante.. Provocando anche un rigore, lo ricorderete. La dimostrazione pratica del fatto che il rendimento del brasiliano sia totalmente al dì sotto delle aspettative, anche di quelle peggiori forse. Un altro stop, il rientro previsto dopo la sosta, ma la sua carriera ha Torino ha chiaramente bisogno di una svolta. Perchè quella disputata finora è senza dubbio la peggior stagione della sua carriera ed al momento sembra difficile che qualcosa possa cambiare.





