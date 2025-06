Douglas Luiz, spunta il Leeds: cosa sappiamo

GETTY

Hanno subito scatenato i tabloid inglesi le foto dia colloquio a bordocampo, nelle scorse ore, con Pep Guardiola, in occasione del match trae Manchester City. Il centrocampista brasiliano sembra decisamente ai margini del progetto bianconero, ma ad oggi non c'è nessuna proposta sul tavolo da parte dei Citizens. Piuttosto è il Manchester United, con cui la Juve sta trattando per Jadon Sancho, che potrebbe rappresentare una pista da seguire dal 1° luglio in poi, ma in queste ore - secondo quanto riportato da Calciomercato.com - sta prendendo corpo l'interesse del, che si è fatto sotto con il suo entourage.

Douglas Luiz-Leeds: cosa sappiamo

È questa, probabilmente, l'ipotesi più percorribile per Douglas Luiz entro il 30 giugno, data entro la quale la Juventus, in vista della chiusura del bilancio, proverà a sistemare ulteriormente i conti tentando di generare qualche plusvalenza (così si spiega, in parte, anche l'urgenza di cedere Timothy Weah e Samuel Mbangula ). Tra la Continassa e gli Stati Uniti si tengono gli occhi aperti, in attesa di eventuali sviluppi. Il futuro del classe 1998, ad ogni modo, sembra lontano da Torino.