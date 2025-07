Douglas Luiz in uscita, come verrà sostituito? I nomi sul taccuino di Comolli

Douglas Luiz in uscita, come sostituirlo

Chi può sostituire Douglas Luiz?



Xhaka alla Juventus, le ultime



Bissouma alla Juve?

Douglas Luiz dopo soltanto 877 minuti giocati con la maglia della Juventus e dopo aver collezionato zero goal e zero assist sembra ad un passo dal lasciare la Vecchia Signora. La destinazione più probabile per lui sembra essere il ritorno in Premier League con il West Ham che pare interessato a fare sul serio per il centrocampista classe 1998 che con la maglia dell'Aston Villa era stato il miglior centrocampista del massimo torneo inglese.Qualora partisse la Juventus vorrebbe una cifra di almeno 40 milioni di euro, dato che lo ha pagato appena un anno fa 50 milioni, l'obiettivo sarebbe quello di evitare una minusvalenza che peserebbe sul bilancio bianconero. La dirigenza è al lavoro quindi sondando il terreno per trovare un sostituto in mezzo al campo di Douglas Luiz. Ci sono diversi nomi sotto la lente di ingrandimento.Il primo nome sul taccuino era quello di Sandro Tonali, oggi in forza al Newcastle ma appare una pista decisamente complicata. La Juventus comunque ed in particolare il nuovo direttore tecnico Damien Comolli hanno le idee chiare su quelli che potrebbero essere i sostituti ideali per caratteristiche e nei range economici della Juventus. Il nome che sembra in cima alla lista dei desideri di Comolli è quello di Granit Xhaka del Bayer Levekusen che però ha anche diverse estimatrici in Arabia pronte ad offerte monstre.Nelle scorse settimane anche il Milan ci ha provato per Xhaka con scarsi risultati. La valutazione del cartellino del giocatore si aggira sui 13-15 milioni. Si lavora per riuscire a battere la concorrenza anche se non sembra essere una pista semplicissima.L'ultimo nome che riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport è quello di Bissouma, Comolli ha lavorato nel Tottenham e infatti ha buoni rapporti con il club. Questo potrebbe rappresentare un vantaggio. Contratto in scadenza nel 2026 ma alla Continassa non vorrebbero spingersi oltre i 15 milioni più bonus. Attenzione poi Andrè del Wolverhampton. Tuttavia per entrambi le riflessioni sarebbero più complesse in quanto occuperebbero il secondo ed ultimo slot extracomunitario per la Juventus. Il primo è occupato da David.