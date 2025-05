Douglas Luiz si confessa su Twitch: 'Mi manca l'Aston Villa, mi manca giocare al Villa Park'

Simone Arveda

Sta volgendo alla sua conclusione la prima (e ultima?) stagione di Douglas Luiz con la maglia della Juventus. Un matrimonio di fatto mai sbocciato quello tra il centrocampista brasiliano e la Vecchia Signora, al culmine di un'annata semplicemente da dimenticare.Tra infortuni e pochissime apparizioni in campo - come ulteriormente certificato dai soli undici minuti concessi contro la Lazio - l'avventura dell'ex centrocampista dell'Aston Villa a Torino è stata sin qui un autentico flop. Un vero e proprio buco nell'acqua che impone dovute riflessioni per quanto riguarda il futuro. In estate, nonostante un contratto valido fino al 30 giugno 2028, le strade della Juve e del classe 1998 potrebbero già separarsi.

Le parole di Douglas Luiz su Twitch

Douglas Luiz on Twitch



“I miss Villa, guys. I miss playing in Villa Park. I miss everything. Always in my heart.” #avfcpic.twitter.com/scll2DZBH6 —



Nel frattempo il brasiliano, intervenuto in diretta su Twitch durante una live, ha mandato un messaggio d'amore alla sua ex squadra, ovvero l'Aston Villa. Di seguito ecco le parole di Douglas Luiz, il quale ha candidamente ammesso di provare un forte senso di nostalgia per il club di Birmingham. Parole che faranno discutere esattamente come quelle apparse su Instagram qualche settimana fa a proposito della sua stagione in bianconero."Mi manca l'Aston Villa, ragazzi. Mi manca giocare al Villa Park, mi manca tutto, è sempre nel mio cuore".