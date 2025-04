Douglas Luiz sarà multato? La posizione della Juventus e le differenze con Conceicao

Per l'ennesima volta in casale attenzioni si soffermano su quanto succede extra campo; le ultime dichiarazioni a far rumore erano state quelle di Francisco Conceicao, poche settimane fa. In quel caso però il giocatore fu molto enigmatico e di conseguenza non c'erano margini per pensare a qualche conseguenza diretta. "Un giorno sapranno", la frase usata dal giocatore dopo essere rimasto in panchina contro la Roma.Quella del brasiliano, rispondendo ad un commento di un tifoso sui social, è stata una vera e propria polemica per quanto avvenuto in questi mesicercando così di togliersi molte responsabilità della deludente stagione in bianconero. A prescindere da quali siano le persone messe nel "mirino" del giocatore nel suo sfogo social, è un qualcosa per cui la Juventus non può far finta di nulla. Troppo forte il messaggio dell'ex Aston Villa per passarci su.

Douglas Luiz sarà multato dalla Juventus?

Douglas Luiz sarà quindi multato? Non necessariamente; nel senso cheche ancora una volta in questi mesi si trova davanti a una situazione scomoda comunicativamente da gestire e che rimette al centro anche in generale la gestione social dei giocatori, sempre più difficile da controllare.Dopo il messaggio di Conceicao, Tudor in conferenza fu molto bravo a cambiare prospettiva alla questione cercando di motivare il ragazzo a metterlo in difficoltà nelle scelte. Sarà curioso vedere se e come invece il tecnico affronterà il tema Douglas Luiz.e quelli che sempre di più sembrano essere gli ultimi giorni di Douglas Luiz a Torino.