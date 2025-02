Douglas Luiz salta Juventus-Inter: problema muscolare, le sue condizioni

Simone Arveda

Infortunio Douglas Luiz: salta Juve-Inter

Brutte notizie peril centrocampista brasiliano infatti dopo aver giocato titolare nel match di Champions League contro il PSV è costretto a fermarsi per un problema muscolare. Le condizioni di Douglas e i tempi di recupero. QUI LE CONDIZIONI DI CAMBIASO E KELLY. Dalla Continassa è arrivato l'aggiornamento sulle condizioni di Douglas Luiz, che si ferma nel momento in cui stava trovando continuità. Il centrocampistaProblema non grave quindi ma che lo terrà fuori per il big match contro l'Inter, in programma domenica sera.

Douglas Luiz recupera per il PSV?

Nuovo infortunio muscolare per Douglas Luiz

La Juventus perde Douglas per una partita importante e complicata come quella contro la squadra di Simone Inzaghi ma l'attenzione è rivolta soprattutto alla gara di ritorno dei playoff di Champions contro il PSV, in programma mercoledì prossimo.. Sarà valutato quotidianamente dallo staff medico. Trattandosi di un affaticamento, molto dipenderà dalle sensazioni che il giocatore avrà nei prossimi giorni. Preso per capire se potrà essere della partita.La Juventus farà massima attenzione prima di far rientrare in campo Douglas Luiz, anche visto i precedenti del giocatore, che si era già infortunato a ottobre stando fuori per diverse settimane. Anche in quel caso non erano state riscontrate lesioni dagli esami effettuati ma lo stop fu più lungo del previsto. Parola d'ordine insomma è la cautela. Senza dubbio un problema che complica la stagione del brasiliano dopo i segnali positivi mostrati proprio con il PSV pochi giorni fa.