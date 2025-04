Simone Arveda

Ed ecco che all'improvviso può tornare anche lui, il "grande assente" di questa stagione della Juventus . Dopo un'annata che definire deludente è poco, con appena 22 presenze in tutto e 795 minuti all'attivo senza goal né assist,potrebbe finalmente trovare un po' di spazio con la maglia bianconera, forse addirittura già a partire dal match di lunedì sera sul campo del. Dove chiaramente non giocherà da titolare, ma magari da subentrato, come riportato da Sky nel fare il punto sulla situazione alla Continassa dopo l'allenamento a porte aperte di questa mattina.

Douglas Luiz può giocare Parma-Juventus?

Tutte le partite saltate da Douglas Luiz per infortunio

Douglas Luiz non ha ancora visto il campo con Igor Tudor, ma anche con Thiago Motta ha faticato molto a imporsi, tra difficoltà tattiche e i tanti infortuni che lo hanno condizionato. Ora è pronto a giocarsi tutto in questo finale di stagione, provando anche a guadagnarsi la chance di una riconferma in vista della prossima.