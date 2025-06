Douglas Luiz può giocare contro l'Al-Ain? Il dubbio Locatelli apre uno spiraglio, ma il futuro sembra scritto

Simone Arveda

Ultimi nodi di formazione da sciogliere perin vista dell'esordio al Mondiale per Club quando la, attesa in campo giovedì 19 giugno a Washington, debutterà contro gli emiratini dell'nella prima giornata del girone G, di fatto già importante nella corsa al primo posto nel girone e di conseguenza per accedere agli ottavi di finale della competizione.La sfida contro il club emiratino rappresenta uno snodo decisivo per la Vecchia Signora, ma allo stesso tempo potrebbe rappresentare un'occasione d'oro, e quindi da sfruttare nel miglior modo possibile per. Proprio così, perché a conti fatti esistono concrete possibilità che il centrocampista brasiliano possa vestire una maglia da titolare contro l'Al-Ain.

Il dubbio Locatelli

Futuro in bilico e Premier sullo sfondo

L'ex Aston Villa, reduce da una prima stagione a tinte bianconera davvero complessa, condita da tanti infortuni e da pochissime, nonché rivedibili, apparizioni sul rettangolo verde, potrebbe trovare nuova linfa sull'inedito palcoscenico mondiale. E Tudor, in tal senso, starebbe valutando la possibilità di lanciare il classe 1998 dal primo minuto.All'interno del 3-4-2-1 con il quale Igor Tudor intende affrontare l'Al-Ain, Douglas Luiz potrebbe strappare una maglia da titolare in mediana. Se, da un lato, Khephren Thuram rappresenta una certezza assoluta all'interno dell'undici titolare del tecnico croato, in vista dell'esordio al Mondiale per Club aleggiano ancora dubbi riguardo alle condizioni di Manuel Locatelli. Nulla di preoccupante, ovviamente, ma il recente problema fisico che l'aveva costretto a lasciare in anticipo il ritiro della Nazionale non gli consente ancora di essere al top della forma.Se alla situazione del capitano bianconero si aggiunge il fatto che Koopmeiners, con ogni probabilità troverà spazio al fianco di Yildiz sulla trequarti, ecco che in mediana potrebbero aprirsi prospettive interessanti proprio per Douglas Luiz, a questo punto in piena corsa per scendere in campo dal primo minuto contro l'Al-Ain.Un grande Mondiale per Club potrebbe cambiare la percezione di Douglas Luiz alla Juventus e, soprattutto, potrebbe riscrivere in qualche modo il suo futuro? Difficile. La sensazione dilagante, infatti, è che il giocatore brasiliano sia comunque destinato a lasciare la Juve nel corso della sessione estiva che scatterà il prossimo 1° luglio.Al contrario, un buon Mondiale per Club potrebbe invece rappresentare più una vetrina in ottica calciomercato che un'occasione per riprendersi la Juve. Sullo sfondo, infatti, c'è sempre la Premier League, campionato nel quale Douglas Luiz tornerebbe molto volentieri dopo l'annata negativa in Italia. Il club bianconero, dal canto suo, monitora il fronte, perché i soldi di un'eventuale cessione di Douglas Luiz potrebbero innestare liquidità importante da reinvestire per qualche colpo in entrata. In poche parole, comunque vada negli States, le speranze di proseguire insieme sono davvero poche.