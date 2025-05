Douglas Luiz può già lasciare la Juventus: cosa filtra

La stagione di Douglas Luiz è stata ben lontana dalle aspettative create durante la scorsa estate, con tante delusioni da entrambe le parti. Il centrocampista non ha nascosto il suo disappunto, legato soprattutto ai tanti infortuni, definiti come "non normali" dallo stesso. Dall'altra parte, la Juventus ha potuto contare su di lui in poche occasioni, conInsomma, l'avventura bianconera del brasiliano è cominciata nel peggiore dei modi, ma potrebbe già terminare dopo appena un'annata. Secondo Sky Sport, infatti, Douglas Luiz può già essere ceduto a fine stagione dopo un investimento

Una soluzione potrebbe essere rappresentata dal Chelsea, con cui la Juve potrebbe trattare ancora per la permanenza di, anche se al momento le richieste dei Blues rimangono alte. Il brasiliano, dunque, può essere utilizzato come contropartita e lo scenario dell'addio alla Juventus non è da escludere completamente.