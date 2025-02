Perché Douglas Luiz non è convocato per Psv-Juventus

Douglas Luiz non convocato

Una buona notizia pere per tutti i tifosi della Juventus questa mattina è tornato ad allenarsi con il resto della squadra. Il centrocampista brasiliano ha finalmente ripreso a lavorare in gruppo dopo un periodo di stop per recuperare da un problema fisico che lo ha tenuto ai box negli ultimi giorni.Nonostante il rientro parziale, Luiz non è stato convocato per la sfida di domani contro il PSV . Lo staff tecnico, in accordo con l’allenatore, ha preferito non rischiare un suo impiego affrettato, considerando che quello odierno è stato il suo primo allenamento collettivo dopo il periodo di recupero. La sua condizione fisica non è ancora ottimale e la scelta di non inserirlo nella lista dei convocati appare prudente e mirata a garantire un ritorno graduale senza rischi di ricadute.

L’obiettivo del club e dello staff medico è quello di restituire a Motta un giocatore completamente recuperato e pronto a offrire il proprio contributo nel momento giusto. Per questo motivo, Douglas Luiz continuerà a lavorare individualmente e con il gruppo nei prossimi giorni, con la prospettiva concreta di tornare a disposizione per il prossimo impegno di campionato contro il Cagliari.Il ritorno del centrocampista brasiliano rappresenta un rinforzo fondamentale per il centrocampo, offrendo qualità, visione di gioco e fisicità in mezzo al campo. Thiago Motta, che vuole tornare a puntare su di lui, spera di riaverlo al meglio il prima possibile per poterlo inserire nuovamente nelle rotazioni della squadra. La sua assenza si è fatta sentire, ma la prudenza nel gestire il suo rientro testimonia la volontà di evitare qualsiasi rischio, garantendo un recupero totale e sicuro.