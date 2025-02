Douglas Luiz, problema al flessore. E per Cambiaso è sovraccarico: le ultime

Le condizioni di Douglas Luiz

La trasferta in Sardegna non porta solo risposte dal campo per la Juventus, ma anche nuove preoccupazioni sul fronte infortuni. Durante la sfida contro il Cagliari,ha accusato un problema al flessore, costringendo lo staff medico bianconero a intervenire per valutare la situazione.Il centrocampista brasiliano, fondamentale nello scacchiere di Thiago Motta, ha sentito un fastidio muscolare che potrebbe richiedere esami più approfonditi nei prossimi giorni.A partire da domani, Douglas avrà il responso degli esami e si valuteranno i tempi di recupero. Ecco come ha commentato Thiago: "Abbiamo preso la decisione insieme con il ragazzo, alla fine ho voluto rischiarlo perché non avendo una lesione, solo un affaticamento...pensavamo che poteva andare bene ma non ha potuto finire la partita, un peccato".Non solo Douglas Luiz, però: anche Andreaha dovuto fare i conti con un sovraccarico nella zona pubica. Il laterale bianconero ha stretto i denti durante la partita, finché non ha chiesto e ottenuto la sostituzione.Le sue condizioni verranno monitorate attentamente dallo staff medico. L'obiettivo della Juventus sarà valutare l’entità di entrambi i problemi per evitare rischi maggiori in vista dei prossimi impegni cruciali della stagione.