Douglas Luiz per Tonali alla Juventus? Cosa filtra sullo scambio

Come vi abbiamo già raccontato, sono diversi i giocatori dellache sentono il loro futuro in bilico , tanto più ora che il doppio fallimento in Champions League e Coppa Italia ha finito per mettere un po' tutti in discussione. Tra questi c'è inevitabilmente anche, di nuovo ai box per l'ennesimo problema fisico che lo costringerà a restare fermo almeno fino alla sosta di marzo. A un passo dal ritorno in Premier League già a gennaio, il brasiliano a giugno potrebbe davvero partire, magari tornando proprio in quel campionato dove ha tuttora diversi estimatori.

Scambio Douglas Luiz-Tonali?

I numeri di Douglas Luiz alla Juventus

22 presenze

6 volte titolare

0 goal

0 assist

795 minuti giocati

13 partite saltate

In questo caso, secondo La Gazzetta dello Sport, non è da escludere uno scambio con il: soldi - da parte della Juventus - e Douglas Luiz per, già più volte accostato ai bianconeri che però non hanno avuto modo finora di affondare davvero il colpo. Situazione da monitorare in vista del prossimo mercato, quando con tutta probabilità il club bianconero andrà a caccia di rinforzi per il centrocampo. Probabile anche l'addio di Andrea Cambiaso, già vicino a gennaio al Manchester City che per lui non ha abbandonato l'idea di mettere sul piatto una sessantina di milioni di euro. Cristiano Giuntoli da parte sua è tranquillo, avendo in mano il sì dell'erede: David Hancko, che si libererà dal Feyenoord.