Douglas Luiz, si accende il mercato: l'agente atteso in Inghilterra, le ultime

Chris Ricco

Douglas Luiz-Juventus, le squadre interessate

Si anima il mercato attorno a. Come racconta Tuttosport, nei prossimi giorni l’agente del centrocampista brasiliano, Kia Joorabchian, sarà in Inghilterra per valutare concretamente l’interesse manifestato da alcuni club di Premier League, dove non si sono dimenticati dello straordinario campionato disputato due anni fa dal brasiliano all’Aston Villa, quando contribuì in maniera decisiva alla qualificazione in Champions League grazie a 10 goal e altrettanti assist.Le prime squadre a muoversi sono state, ma per il giocatore dellaqueste destinazioni non sono risultate particolarmente allettanti. Douglas Luiz, infatti, ha preferito prendersi tempo, così come ha fatto di fronte alla proposta arrivata la scorsa settimana dall’. Attenzione, però, al, che già da tempo segue il brasiliano con interesse. In primavera c’erano stati anche contatti con il, con Cristiano Giuntoli che aveva provato a imbastire uno scambio con Antony, che però non si è concretizzato, così come non è decollata l’ipotesi di inserire Douglas Luiz nella trattativa per Jadon Sancho.

Cosa è cambiato con il Nottingham Forest

La posizione della Juventus

Per questo motivo potrebbe ora tornare d’attualità la pista Forest, dopo il tentativo di gennaio non andato a buon fine per via della riluttanza della Juventus a privarsi del classe 1998. Oggi la situazione è cambiata, e non ci sono più dubbi sulla posizione del giocatore, che anche connon risulta affatto al centro del progetto. Un ruolo importante in questa trattativa potrebbe averlo, nuovo direttore sportivo del Nottingham e grande estimatore di Douglas Luiz, che già in passato aveva cercato di portarlo all’Arsenal senza successo.Stavolta, però, il corteggiamento potrebbe andare a buon fine, anche se restano da definire i dettagli dell’operazione. La Juventus punta a recuperare gran parte dell’investimento fatto un anno fa (28 milioni di euro più i cartellini di Enzo Barrenechea e Samuel Iling Jr, per una valutazione complessiva di circa 50 milioni). L’ipotesi più concreta sembra essere quella di un prestito oneroso con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni.





