Douglas Luiz, massima concentrazione: può avere un'occasione fondamentale

AFP via Getty Images

è tra i volti simbolo di questa settimana decisiva per la Juventus. Il centrocampista brasiliano sta vivendo ogni giornata con grande concentrazione e professionalità, curando ogni dettaglio degli allenamenti per farsi trovare al massimo nel rush finale verso la qualificazione in Champions League. Un atteggiamento da leader silenzioso che non è passato inosservato nemmeno agli occhi dello staff tecnico.Attenzione massima anche da parte dello staff medico, impegnato nel monitoraggio quotidiano di quattro situazioni ancora in bilico: Koopmeiners, Cambiaso, Kelly e Gatti. Ieri, come nei giorni precedenti, tutti e quattro hanno svolto un lavoro differenziato rispetto al gruppo e, salvo sorprese, seguiranno lo stesso programma anche oggi.

La parola d’ordine è prudenza: nessuno vuole forzare i tempi, ma al tempo stesso si lavora per portare almeno un paio di nomi in panchina, se non addirittura uno in campo.Il nome più caldo resta quello di Federico Gatti. Il difensore è il più vicino a un possibile rientro e potrebbe essere schierato dal 1’ se il provino previsto per domenica mattina darà esito positivo. In quel caso, Tudor si garantirebbe un’opzione in più in una linea arretrata attualmente in emergenza.