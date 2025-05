Douglas Luiz pronto per Juventus-Udinese: 'Dedizione massima, sta curando ogni dettaglio'

GETTY

In attesa dei prossimi aggiornamenti dalla Continassa, dove la Juventus tornerà ad allenarsi a breve, è già chiaro che Igor Tudor dovrà fare i conti con diverse assenze per il match casalingo di domenica contro l', l'ultimo della stagione all'Allianz Stadium e fondamentale per la corsa al quarto posto. Tra infortuni e squalifiche, il tecnico croato dovrà valutare soluzioni diverse da solito per la formazione da schierare in una gara tanto importante e ieri è stato segnalato più deciso che mai nel motivare il gruppo rimasto a disposizione, come rivela Tuttosport.

Douglas Luiz titolare in Juventus-Udinese?

Come sta lavorando



Douglas Luiz-Juventus, i numeri

Presenze: 25

Minuti: 823

Goal: 0

Assist: 0

Cartellini gialli: 2

Del resto Tudor ama ripetere che "il passato non lo puoi cambiare e il futuro lo prepari vivendo al meglio l'oggi". E a proposito di presente, chi lo sta vivendo finalmente con una prospettiva diversa da ciò che ha provato di fatto per l'intera annata è. Sempre secondo il quotidiano, con Manuel Locatelli destinato ad arretrare in difesa per sopperire all'assenza di Pierre Kalulu sarà proprio il brasiliano a prendersi la responsabilità di orchestrare il gioco bianconero. Un'opportunità cruciale per dimostrare il motivo per cui, nella scorsa stagione con l'Aston Villa, era stato eletto la miglior mezzala della Premier League.Il centrocampista sta affrontando questa settimana decisiva in ottica Champions League con la massima dedizione, curando ogni dettaglio tra allenamenti e recupero fisico (un aspetto fondamentale, considerando i tanti problemi che lo hanno limitato quest'anno). La sua concentrazione è ai massimi livelli, così come l’attenzione dello staff medico, impegnato nel monitoraggio costante delle condizioni anche di altri elementi chiave in dubbio: Teun Koopmeiners, Andrea Cambiaso, Lloyd Kelly e Federico Gatti, che con tutta probabilità continueranno anche oggi il loro lavoro differenziato avvicinando la sfida con la massima prudenza, per poi stabilire il loro eventuale impiego solo domenica mattina.





