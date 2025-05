Douglas Luiz verso un'altra esclusione: sarà in panchina anche con l'Udinese, i motivi della scelta di Tudor

AFP via Getty Images

Perché Douglas Luiz non giocherà domani

Sembra uno scherzo del destino, una di quelle circostanze in cui gli astri si allineano per far sì che una determinata cosa (non) succeda. Se invece si vuole essere meno filosofici, basta vederla da un altro punto di vista: in questa fase, a due partite dalla fine del campionato con un quarto posto ancora da blindare, lanon può permettersi nessun tipo di rischio, ma al contrario è costretta ad affidarsi alle proprie certezze (o simil tali) anche per una missione solo apparentemente facile come quella di centrare una vittoria contro l'

Chi giocherà a centrocampo



Douglas Luiz-Juventus, i numeri della stagione

Presenze: 25

Minuti: 823

Goal: 0

Assist: 0

Da qui si spiega la scelta di escludere dall'undici titolare, ancora una volta,, che sembrava ormai pronto a cogliere la sua grande occasione sfruttando l'emergenza in difesa acuita dalla squalifica di Pierre Kalulu per prendersi un posto a centrocampo, al posto diche da parte sua era già entrato nell'ordine di idee di dover arretrare il proprio raggio d'azione, come già fatto con Thiago Motta in occasione del match di Coppa Italia contro il Cagliari. E niente, alla vigilia del match sembra essere cambiato ancora tutto. Pure in maniera un po' inaspettata, perché fino a ieri alla Continassa non c'era affatto la sensazione di poter recuperare in tempo per domenica siache, né tantomeno si ipotizzava che Igor Tudor, sempre per quella necessità di cui parlavamo di non avventurarsi in mari sconosciuti, potesse adottare un modulo diverso da quello che lo ha accompagnato finora.E invece sì, molto probabilmente sarà 4-4-2 all'Allianz Stadium, con Locatelli affiancato dal jollyin un centrocampo dove, di conseguenza, non ci sarà bisogno di Douglas Luiz. Che dunque sarà relegato ancora in panchina, per poi eventualmente subentrare a gara in corso. Questa volta, forse, ci aveva sperato davvero il brasiliano, alla disperata caccia di un'occasione last minute per mostrare finalmente il suo valore e mettere un piccolo punto esclamativo su una stagione oggettivamente maledetta, con un infortunio dopo l'altro a complicare ulteriormente un processo di ambientamento già di per sé non facile. Il destino, salvo sorprese dell'ultimo minuto, sembra avere altri piani per Douglas. Il cui futuro oggi sembra molto lontano da Torino e da quell'Allianz Stadium che domani potrebbe già salutare per sempre, disputando la sua ultima partita in bianconero.





