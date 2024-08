Cosa chiede Thiago Motta a Douglas Luiz

Quella trasarà la prima partita ufficiale dicon la maglia bianconera. Il centrocampista brasiliano, arrivato in estate dall'Aston Villa nel computo della maxi operazione con l'Aston Villa, che ha portato Samule Iling-Junior e Enzo Barrenechea in quel di Birmingham, è chiamato a vestire subito i panni del trascinatore. Come riferisce Tuttosport, toccherà a lui prendere per mano la Juve alla prima dell'anno, in attesa che il club bianconero completi il mercato.Thiago Motta, come spiega Tuttosport, si aspetta che Douglas Luiz si possa ergere a leader sia dal punto di vista tecnico che da quello caratteriale. Il tecnico italo-brasiliano, senza troppi giri di parole, vuole affidare le chiavi del gioco bianconero al classe 1998: toccherà a lui dettare il ritmo della manovra, toccherà lui dare maggiore verticalità al gioco bianconero. In altre parole





