Tuttosport - 'La polemica di Douglas Luiz ha irritato la Juventus'. Si valutano conseguenze disciplinari

AFP via Getty Images

Cosa è successo

Secondo quanto riportato da Tuttosport, in casa Juventus cresce il malumore attorno al caso. I dirigenti bianconeri, infatti, non avrebbero affatto gradito lo sfogo del centrocampista brasiliano sui social network, dove ha lasciato intendere di sentirsi escluso senza motivazioni chiare e non solamente legate agli infortuni. Un’uscita pubblica che - secondo il quotidiano torinese -, non sarebbe stata affatto digerita dalla dirigenza, decisa ora a valutare eventuali conseguenze disciplinari.Il problema principale, evidenzia Tuttosport, non è soltanto il contenuto del messaggio ma anche il mezzo utilizzato. La Juventus considera i social network strumenti da maneggiare con cautela, soprattutto in momenti di tensione. Lo sfogo del giocatore andava discusso internamente, negli spazi previsti dalla società, e non esposto pubblicamente, rischiando di generare malintesi e ulteriori tensioni nello spogliatoio. Il regolamento interno del club prevede infatti norme precise sull’uso dei social da parte dei tesserati.

Con chi ce l'aveva

Ma a chi era rivolto il messaggio di Douglas Luiz? Il brasiliano non ha fatto nomi, ma secondo Tuttosport, il destinatario principale sarebbe Thiago Motta. L’ex tecnico bianconero lo ha spesso escluso dalle formazioni titolari, decisioni che il centrocampista non ha mai compreso fino in fondo. Tuttavia, sottolinea il giornale, nemmeno con Tudor la situazione è cambiata radicalmente, anche se le partite a disposizione sono state soltanto cinque: troppo poche, forse, per giustificare una frustrazione così evidente.Ora si attende la reazione ufficiale del club, che nei prossimi giorni valuterà come procedere. Il caso Douglas Luiz rappresenta un segnale chiaro: alla Juventus non si tollerano atteggiamenti che possano creare malintesi, specialmente in un momento così delicato della stagione.