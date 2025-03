Douglas Luiz-Juventus, tutto in bilico: il Nottingham Forest prepara l'assalto

GETTY

Con il rientro anticipato di Nico Gonzalez a causa dell'espulsione rimediata nella notte in Argentina-Uruguay,avrà tutti i suoi giocatori a disposizione a inizio settimana, dunque con diversi giorni d'anticipo rispetto alla gara casalinga di sabato 29 marzo contro il Genoa che sarà decisiva per il suo futuro . Tra questi, salvo ulteriori inconvenienti, dovrebbe esserci anche, che non è partito con la sua Nazionale ma è rimasto ovviamente alla Continassa per recuperare dall'ennesimo infortunio della sua travagliata stagione, che lo ha costretto a fermarsi di nuovo il 23 febbraio scorso. Le sue condizioni sono date in miglioramento, per cui tutto fa pensare che possa essere convocato per la sfida del prossimo fine settimana, anche se la sua situazione dovrà essere monitorata di giorno in giorno.

Douglas Luiz può restare alla Juventus?

Il tentativo del Nottingham Forest per Douglas Luiz

La possibile formula dell'affare

Per il brasiliano, dunque, potrebbe iniziare una nuova era, infortuni permettendo. Pochi mesi in cui provare a dimostrare una volta per tutte il suo valore e convincere laa confermarlo, nonostante le numerose difficoltà patite finora in bianconero. Ad oggi, l'ipotesi di vivere una seconda stagione a Torino è tutt'altro che scontata per Douglas Luiz, che finora ha collezionato 22 presenze (ma per appena 795 minuti in totale) senza goal né assist: troppo poco per meritarsi a prescindere un "bis", soprattutto per un giocatore che è costato al club bianconero quasi 50 milioni di euro complessivi considerando anche i cartellini di Samuel Iling Junior ed Enzo Barrenechea ceduti all'Aston Villa.E in caso di addio? Pare che a Douglas Luiz le pretendenti non manchino, specie guardando in quella Premier League dove si è costruito una solida reputazione e ancora gode di un certo credito. Come riportato oggi da Tuttosport, si prospetta in particolare un ritorno di fiamma del, che già ci provato nel mese di gennaio quando però la Juventus non era sembrata troppo convinta di privarsi subito del centrocampista brasiliano. Il club inglese non si è perso d'animo, tanto che nelle ultime settimane ha continuato a tessere la trama della possibile trattativa con l'agente del metronomo Kia Joorabchian, forte anche dell'amicizia personale con il nuovo ds Edu Gaspar (ex Arsenal).Da capire ancora quale potrebbe essere la formula dell'eventuale operazione: la Juve, in caso di apertura alla cessione, sarebbe più propensa a un addio a titolo definitivo per recuperare buona parte dell'investimento fatto nello scorso giugno (28 milioni di euro cash più i cartellini dei due giovani già citati). Il punto di caduta soddisfacente per tutti potrebbe essere quello del, come spiega sempre Tuttosport. Se ne riparlerà nelle prossime settimane, quando teoricamente Douglas Luiz avrà fatto capire ai bianconeri se possa o meno valere la pena puntare ancora su di lui. Intanto da Nottingham si preparano a tornare alla carica.





