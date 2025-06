Douglas Luiz-Juventus, il Mondiale per scrivere una storia diversa? La situazione

AFP via Getty Images

Douglas Luiz-Juve, la situazione

All'appello ha risposto anche lui "presente", insieme agli altri compagni che non sono partiti con le rispettive Nazionali e hanno già esaurito i giorni di riposo., è tra i giocatori dellache questa mattina si sono allenati alla Continassa agli ordini di Igor Tudor in vista della partenza per il, fissata per il prossimo 14 giugno e dunque dopo un paio di settimane di lavoro nel quartier generale di Torino.Il centrocampista brasiliano sembra finalmente in forma, nella giusta condizione per rendersi disponibile per la squadra e magari guadagnarsi un po' di spazio in campo nel corso della competizione statunitense, che vedrà la Juventus affrontare nell'ordine - per quanto riguarda il girone - l'Al-Ain, lo Wydad AC e il Manchester City. A pensarci bene, dunque, può esserci una grande chance anche per lui, magari pure l'ultima per meritarsi la possibilità di vivere una seconda stagione in bianconero, riscattando così quella appena trascorsa che per lui è stata un totale fallimento.

Douglas Luiz-Juventus, i numeri della stagione

Presenze: 26

Minuti: 832

Goal: 0

Assist: 0

Tra difficoltà iniziali di ambientamento, incomprensioni tattiche e, soprattutto, numerosi problemi fisici, Douglas Luiz è rimasto una sorta di "oggetto misterioso" per tutto il mondo Juventus, che infatti era entrato nell'ordine di idee di salutarlo a fine anno nonostante il contratto in scadenza nel 2029. Uno scenario che effettivamente rimane aperto, tanto che ultimamente si è spesso parlato, per esempio, dell'ipotesi di sfruttarlo come contropartita in un'eventuale trattativa per Sandro Tonali, facendo leva sull'appeal di cui ancora gode in Premier League.A meno che, come dicevamo, il Mondiale per Club non finisca per sparigliare tutte le carte, facendo aumentare le possibilità di una sua permanenza. Molto, poi, dipenderà chiaramente anche dal nuovo allenatore della Juventus e dalle sue idee di gioco, ma la sensazione è che Douglas abbia ancora una grossa opportunità di scrivere un futuro diverso. Gli Stati Uniti, insomma, sono la terra dei sogni, dove tutto (o quasi) può ancora succedere…





