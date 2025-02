Douglas Luiz, tre mesi per definire il futuro: ora si gioca la permanenza alla Juventus

Ora o mai più, questa volta per davvero. Di occasioni, del resto, ne ha avute parecchie, che anche oggi ha svolto un allenamento personalizzato ma già da domani dovrebbe rientrare in gruppo , mettendo nel mirino (almeno) la convocazione per il match di domenica contro il, valido per la 26^ giornata di Serie A. Il centrocampista brasiliano si è fermato di nuovo dopo la gara di andata dei Playoff di Champions League contro il PSV Eindhoven, a causa di un problema muscolare alla coscia destra, ed è stato quindi costretto a saltare sia il derby d'Italia contro l'Inter che la sfida europea giocata mercoledì in Olanda.

La situazione di Douglas Luiz alla Juventus

Cosa filtra sul futuro

I numeri di Douglas Luiz

Presenze: 21

Minuti: 775'

Goal: 0

Assist: 0

E sì, neanche a dirlo si è fermato proprio sul più bello, quando sembrava che stesse trovando una sorta di continuità dopo i tanti infortuni (e le panchine) della sua prima metà di stagione alla, che in lui riponeva grandi speranze dopo un investimento estivo da oltre 50 milioni di euro. Come dicevamo, ora la speranza del giocatore è quella di poter partire con la squadra per la Sardegna, magari per dare il proprio contributo a gara in corso. Ciò che è certo, comunque, è che da adesso in avanti ogni convocazione, ogni minuto trascorso in campo dovrà essere sfruttato al massimo da Douglas Luiz, che si giocherà letteralmente il suo futuro.Non è un segreto, del resto, che intorno all'ex Aston Villa si siano scatenate le voci di mercato già a gennaio, quando le sue difficoltà di ambientamento alla Continassa e lo scarso impiego da parte di Thiago Motta erano giunti all'orecchio di diverse big europee. Nelle scorse settimane si sono quindi registrati sondaggi del Chelsea e delle due squadre di Manchester, ma di vere e proprie offerte non ne sono giunte a Torino, dove una proposta di prestito (per esempio con diritto trasformabile in obbligo) sarebbe pure stata valutata. Douglas alla fine è rimasto al suo posto, ma nei prossimi mesi tutto potrebbe cambiare. Certo è che se a giugno la sua situazione dovesse risultare quella attuale ci sarebbero pochi dubbi sulla sua partenza, con la Juve praticamente certa di trovare almeno un'acquirente (e i recenti sondaggi citati ne sono una prova): per il classe 1998 potrebbe profilarsi un ritorno in, dove ha un'ottima reputazione grazie alle ottime stagioni di cui si è reso protagonista con l'Aston Villa.Al momento, comunque, nulla è ancora scritto. Chiaramente, però, servono segnali forti, da lui così come da, chiamato a trovargli la giusta collocazione tattica e a valorizzarlo al meglio per consentirgli di mostrare le sue qualità. Il tempo non è tanto ma c'è, si parla comunque di almeno tre mesi. Condizioni fisiche permettendo, e in questo senso un primo banco di prova ci sarà a breve. Magari non a Cagliari (o almeno non in toto), ma sicuramente dagli impegni successivi della Juventus, tra cui quello di mercoledì in Coppa Italia contro l'Empoli.