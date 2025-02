I numeri di Douglas Luiz alla Juventus: tutti gli infortuni, quanto ha giocato e quante partite ha saltato

Simone Arveda

è stato uno dei grandi colpi dell'estate della, con i bianconeri che l'hanno prelevato dall'Aston Villa per una cifra vicina ai 50 milioni di euro, poi ammortizzati dalla cessione al club di Birmingham dei cartellini di Samuel Iling-Junior e Enzo Barrenechea. Tuttavia, l'impatto del brasiliano a Torino è stato sin qui deludente: tra infortuni e rendimento rivedibile, Madama non è ancora riuscita a sfruttare appieno il potenziale del classe 1998.Dopo un avvio di stagione complicato, proprio quando sembrava avviata un'incoraggiante risalita, il brasiliano si è dovuto fermare di nuovo - durante il match vinto dalla Juventus sul campo del Cagliari - a causa di un problema a livello dei flessori. Nelle ore successive, l'ex Aston Villa si è recato al Jmedical per sottoporsi agli esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di basso grado dei flessori della coscia destra. Tradotto: un mese di stop. Ovvero, l'ennesimo intoppo di una stagione letteralmente travagliata per il calciatore verdeoro, la cui affermazione a tinte bianconere continua ad essere pesantemente rallentata.

Tutti gli infortuni di Douglas Luiz

I numeri di Douglas Luiz alla Juventus

22 presenze

6 volte titolare

0 goal

0 assist

795 minuti giocati

13 partite saltate

Il problema muscolare accusato alla Unipol Domus rappresenta soltanto l'ultimo, in ordine cronologico di una serie di infortuni che da agosto ad oggi hanno minato il percorso del brasiliano all'ombra della Mole. Una situazione davvero complessa che impedisce alla Juve di godere appieno di uno dei principali asset - quantomeno sulla carta - del progetto targato Thiago Motta.Il calvario di Douglas Luiz inizia in una notte di Champions League, ovvero quella concisa con la prima sconfitta stagionale della Juventus. Contro lo Stoccarda il brasiliano viene scelto da Thiago Motta per vestire una maglia da titolare, ma nel corso del riscaldamento pre-partita un fastidio alla coscia sinistra lo mette fuori gioco. Gli esami del giorno dopo escludono lesioni, ma lo stop si protrae, sorprendentemente, per oltre un mese. Da fine ottobre il brasiliano rientra solamente a metà dicembre, saltando diverse partite tra Serie A e Champions.Rientrato a metà dicembre per la gara casalinga contro il Venezia, Douglas Luiz entra a gara in corso, sfiora un goal in rovesciata e propizia, a tempo scaduto, il calcio di rigore del 2-2 poi trasformato da Vlahovic. Douglas conclude la partita, ma lascia il campo in non perfette condizioni. A rallentarlo, questa volta, è un affaticamento muscolare che convince lo staff della Juventus ad una gestione decisamente più oculata.Douglas Luiz, da quel momento, gioca quasi solo spezzoni, entrando quasi esclusivamente nei finali di partita. Tuttavia, prima di Juventus-Inter viene stoppato da un altro affaticamento muscolare che gli fa saltare anche il ritorno dei playoff di Champions contro il PSV. Rientrato contro il Cagliari, dopo appena 20 minuti ecco materializzarsi l'ennesimo problema di questa sua stagione da incubo. Se ne riparlerà tra circa un mese.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui