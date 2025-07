Douglas Luiz, trattativa aperta tra Juventus e Everton: la situazione

Una stagione con più ombre che luci

Il futuro diè sempre più lontano dalla Juventus . Dopo essere stato uno dei colpi principali del mercato estivo 2025, il centrocampista brasiliano non ha convinto pienamente nella sua prima stagione in bianconero e ora potrebbe lasciare Torino.ha mostrato interesse per il giocatore, aprendo alla possibilità di un prestito con opzione di riscatto.Arrivato dall’Aston Villa, Douglas Luiz era stato accolto come un rinforzo di alto livello per il centrocampo juventino. Tuttavia, il suo rendimento non ha rispettato le aspettative. Il brasiliano ha vissuto una stagione altalenante, con troppi infortuni, poche prestazioni convincenti e un ruolo sempre meno centrale nello scacchiere tattico di Igor Tudor.

La proposta dell’Everton

Calciomercato Juventus: le prossime mosse

Complice l’adattamento difficile alla Serie A e la concorrenza a centrocampo, Luiz è scivolato ai margini del progetto tecnico. La Juventus lo considera ora cedibile, anche per liberare spazio salariale e finanziare nuovi acquisti.L’Everton ha già avviato i contatti con la dirigenza juventina. Il club inglese è pronto a formulare un’offerta basata su un prestito con opzione di riscatto, formula utile per contenere i costi nel breve termine. Tuttavia, la Juventus preferirebbe una cessione a titolo definitivo, per incassare subito e reinvestire sul mercato.Al momento non c'è ancora un accordo tra le parti, ma le trattative sono in corso. I Toffees, che cercano rinforzi a centrocampo, valutano il profilo di Luiz come adatto per la Premier League, campionato che il giocatore conosce bene grazie all’esperienza all’Aston Villa.Il nome di Douglas Luiz è destinato a restare al centro delle voci di calciomercato della Juventus, almeno fino alla fine di luglio. La società è determinata a sfoltire la rosa e monetizzare dalle uscite. Il brasiliano, ormai fuori dai piani tecnici, è tra i primi indiziati a lasciare la Continassa. Se Everton e Juventus troveranno un punto d'incontro, il ritorno in Inghilterra potrebbe diventare realtà.