Douglas Luiz, la Juventus ha deciso: deve cercarsi una nuova squadra

Douglas Luiz, la decisione della Juventus

Laè stata chiara con: deve trovarsi una nuova squadra. In sostanza, ormai è chiaro che non c'è più spazio in bianconero per il centrocampista brasiliano, ingaggiato un anno fa dall'Aston Villa per 50 milioni di euro complessivi - con un contratto fino al 2029 - ma reduce da una stagione totalmente deludente, tra problemi fisici, difficoltà di ambientamento ed equivoci tecnico-tattici, per cui di fatto è sempre stato ai margini della squadra sia con Thiago Motta che con Igor Tudor.

Chi cerca il brasiliano

Douglas Luiz-Juventus, i numeri della stagione

Presenze: 27

Minuti: 877

Goal: 0

Assist: 0

Come confermato anche da Fabrizio Romano e Matteo Moretto su YouTube, non si può dire che la Vecchia Signora lo abbia messo alla porta, ma comunque lo ha invitato in maniera chiara a cercarsi una nuova sistemazione, spiegandogli che non intende dargli un'altra chance nella prossima stagione. Una notizia che, in un certo senso, può essere positiva anche per lui, che a Torino rischierebbe di rimanere fuori dal progetto mentre altrove potrebbe ritrovare spazio e mettersi in mostra con continuità, un aspetto importante anche in vista del Mondiale 2026 con il Brasile di Carlo Ancelotti.Sulle tracce di Douglas Luiz ci sono tre club di Premier League, dove ha lasciato un bel ricordo e dove tornerebbe volentieri: si tratta di Everton e Fulham, che hanno chiesto informazioni sia all'entourage del calciatore che alla Juventus, oltre che del Manchester United, che lo aveva già sondato in passato e ora potrebbe stuzzicare anche la stessa Juventus, che dai Red Devils sta tentando di ingaggiare Jadon Sancho. La situazione, dunque, sarà da monitorare con costanza ora che il mercato entrerà sempre più nel vivo, anche perché potrebbe appunto aprire scenari molto interessanti al di là del futuro del brasiliano considerato singolarmente.





