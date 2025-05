Si rivede Douglas Luiz nella Juventus: 19 minuti e l'incomprensione con Veiga ma Cambiaso può 'aprirgli' la strada

AFP or licensors

Dopo tanto rumore, dichiarazioni che hanno lasciato il segno tra giustificazioni evitabili e riflessioni invece più lecite,Si, certo, è stato più impattante il messaggio che ha pubblicato sui social pochi giorni fa di quanto non lo sia stato il suo ingresso in campo a Bologna. Ma già questa è una notizia, il fatto che il brasiliano abbia potuto partecipare ad una porzione di partita. Non una partita qualunque ma quella che poteva segnare in un senso o nell'altro il raggiungimento del quarto posto.

Bologna-Juventus non ha segnato nulla in realtà nella corsa Champions se non l'aggancio delle romane sui bianconeri, aspetto non banale ma che non cambierà la sostanza delle cose almeno fino al prossimo week end. C'era da lottare e ci sarà ancora da farlo molto. E per Douglas Luiz invece? Quei minuti che Igor Tudor gli ha dato a disposizione possono avere qualche conseguenza sulle ultimissime partite del campionato? Verrebbe da rispondere di no, perché non è che l'ex Aston Villa abbia chissà fatto che cosa, ma era assurdo chiederglielo considerando che non gioca con un minimo di continuità da gennaio.Intantoche non guarda alle polemiche che troppo spesso i giocatori della Juve si sono creati da soli in questa stagione. L'obiettivo Champions è qualcosa di molto più grande e quindiLa panchina bianconera a Bologna era ridotta ai minimi termini ma Tudor non era comunque obbligato a farlo entrare nel finale di partita, in una situazione tutt'altro che semplice per tutta la squadra.Douglas è entrato al 77esimo (19 minuti in totale considerando i 6 di recupero) al posto di Manuel Locatelli, che aveva fatto la solita prestazione difensiva, diventando spesso l'uomo in più per respingere gli assalti del Bologna. Anche da questo punto di vista la scelta di Tudor non era assolutamente scontata. Qualche pallone tenuto e gestito per far rifiatare la squadra e allentare la pressione rossoblù. Niente di che insomma, an. Uno sguardo e qualche parola di spiegazione. Niente di che, ovviamente, cose di campo ma che comunque fanno capire come Douglas fosse dentro mentalmente al match, non avulso invece come altre volte era sembrato.Più in generale,o per lo meno accende le speranze di ritrovare anche una maglia da titolare. Tudor riprenderà la preparazione domani, ovviamente è presto per capire come deciderà di affrontare la Lazio ma l'indisponibilità di Cambiaso può far tornare McKennie a sinistra. E se la Juventus si presentasse all'Olimpico come ieri, con tre centrocampisti, ecco, anche solo a livello numerico, il "terzo" potrebbe davvero essere Douglas Luiz.