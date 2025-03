Douglas Luiz insegue il ritorno: c’è ancora spazio per lui alla Juventus?

AFP via Getty Images

e un triste epilogo con la Juventus , o almeno così sembrerebbe. Il centrocampista brasiliano, sta inseguendo il ritorno in campo post-sosta nazionali, ma sembra ormai aver perso ogni possibilità di scrivere una storia diversa con la maglia bianconera.La sua stagione, segnata dagli infortuni, non ha portato i frutti sperati. Nonostante le aspettative iniziali, la sua scarsa incisività in campo lo ha messo in una posizione difficile. Le recenti polemiche che lo hanno coinvolto post Atalanta - per una presunta uscita in discoteca -, hanno solo aggravato la sua situazione rispetto all'ambiente bianconero, alimentando i dubbi sul giocatore brasiliano. Con il rendimento che non decolla, il futuro di Douglas Luiz alla Juventus appare incerto.

C’è ancora posto per Douglas Luiz?

Douglas Luiz Juve, cosa può succedere in estate

Douglas Luiz Juve, i numeri

Presenze: 22

Minuti: 795’

Goal: 0

Assist: 0

Nel frattempo, Thiago Motta ha trovato maggiore equilibrio in campo grazie ai progressi di altri centrocampisti come Thuram e Locatelli, che danno solidità e coesione al centrocampo bianconero. Entrambi stanno dimostrando di essere elementi fondamentali nelle dinamiche tattiche della squadra, consentendo a Motta di costruire una formazione ben organizzata e pronta per il finale di stagione.Con queste certezze, il tecnico sembra orientato a puntare su di loro, lasciando ai margini il brasiliano, che non è riuscito a trovare il suo posto in un centrocampo ben definito.Per Douglas Luiz, quindi, le possibilità di ritagliarsi un ruolo centrale sono ridotte al minimo. Con l’arrivo dell’estate, il suo addio alla Juventus sembra sempre più probabile. Le sirene della Premier League potrebbero richiamarlo , offrendogli una nuova opportunità per rilanciarsi in un contesto che ben conosce.