Douglas Luiz è arrivato al JMedical: esami strumentali dopo l'infortunio in Cagliari-Juventus VIDEO

La trasferta in Sardegna non ha portato solo risposte positive dal campo per la, ma anche nuove preoccupazioni sul fronte infortuni. Durante la sfida contro il Cagliari,ha accusato un problema al flessore, costringendo il centrocampista brasiliano, che era entrato al 62', a lasciare il campo dopo appena venti minuti di gioco.Nella mattinata di martedì 25 febbraio, l'ex giocatore dell'Aston Villa è arrivato al Jmedical per sottoporsi agli esami strumentali che, in tal senso, chiariranno l'entità dell'ennesimo infortunio patito dal classe 1998 e i relativi tempi di recupero.

I numeri di Douglas Luiz alla Juventus

22 presenze

6 volte titolare

0 goal

0 assist

795 minuti giocati

L'arrivo di Douglas Luiz al Jmedical VIDEO

Una notizia tutt'altro positiva per Thiago Motta, il quale era entrato nell'ordine delle idee di dare sempre più continuità al numero 26, visti anche i segnali positivi delle ultime uscite. E invece ci si ritrova punto a capo, con un nuovo infortunio che alimenta la preoccupazione e i dubbi in vista della seconda parte di stagione.Arrivato attorno alle ore 11 presso il JMedical, Douglas Luiz ha iniziato l'iter di approfondimenti medici che serviranno a chiarire la vera entità del problema riscontrato nel match vinto contro il Cagliari. Il giocatore verdeoro aveva già saltato, a causa di un affaticamento muscolare, la sfida di Champions persa contro il PSV, costata l'eliminazione dalla massima rassegna continentale.Dal suo arrivo alla Juventus, Douglas Luiz ha collezionato 22 presenze complessive tra Serie A, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa italiana. Thiago Motta, però, l'ha schierato con una maglia da titolare solamente in sei occasioni per un totale di 795 minuti giocati. L'ex Girona e Manchester City è ancora alla ricerca della sua prima contribuzione da calciatore della Juve: il suo score, infatti, è fermo a 0 goal e 0 assist.