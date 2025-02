Douglas Luiz entra ed esce per infortunio, Thiago Motta: 'Ho voluto rischiarlo', le sue condizioni

Simone Arveda

Infortunio Douglas Luiz: le parole di Thiago Motta

continua a vivere una stagione incredibilmente sfortunata: il centrocampista brasiliano, rientrato tra i convocati proprio contro il Cagliari nel match di questa sera dopo l'affaticamento muscolare che lo aveva tenuto fuori nelle ultime due partite, è subito costretto a rifermarsi per un problema fisico. Subentrato nel corso del secondo tempo, l'ex Aston Villa è uscito prima del triplice fischio. Le sue condizioni rivelate dain conferenza stampa.Per Douglas Luiz si dovrebbe trattare di una nuova ricaduta a livello muscolare, come spiegato da Thiago Motta nel post partita in conferenza: "Abbiamo preso la decisione insieme con il ragazzo, alla fine ho voluto rischiarlo perché non avendo una lesione, solo un affaticamento...pensavamo che poteva andare bene ma non ha potuto finire la partita, un peccato". Il brasiliano è entrato al minuto 61' al posto di Koopmeiners ma la sua partita è durata solo 20 minuti (uscito all'82').

I tempi di recupero per Douglas Luiz

Non c'è pace per Douglas Luiz, alle prese ancora con problemi fisici. Il brasiliano dovrà essere valutato nei prossimi giorni per capire l'entità del problema e quanto sarà costretto a fermarsi di nuovo. Da considerare in dubbio sicuramente per la partita di Coppa Italia contro l'Empoli, in programma mercoledì all'Allianz Stadium.