Douglas Luiz, c'è lesione muscolare: il comunicato della Juventus e i tempi di recupero

Le condizioni di Douglas Luiz

Come previsto, non arrivano buone notizie in casasul fronte. In seguito al fastidio muscolare accusato nel secondo tempo della sfida contro il Cagliari, questa mattina il centrocampista brasiliano è stato sottoposto presso il J|medical ad accertamenti diagnostici , che hanno evidenziato una, come rende noto il club attraverso un comunicato ufficiale.Difficile, al momento, stabilire con esattezza i tempi di recupero, che chiaramente dipenderanno dall'evoluzione del problema (considerando che si tratta di una ricaduta e che non è il primo infortunio in stagione per il giocatore). Con tutta probabilità, però, il classe 1998 non si rivedrà in campo prima della sosta di marzo, privando dunque Thiago Motta di un'alternativa per la mediana.



Quanti infortuni ha avuto Douglas Luiz in stagione?

Dal 22 ottobre al 9 dicembre, affaticamento muscolare, 10 gare saltate

Dal 16 al 18 dicembre, riposo precauzionale, 1 gara saltata

Dal 19 dicembre al 27 dicembre, affaticamento muscolare, 1 gara saltata

Dal 13 al 21 febbraio, affaticamento muscolare, 2 gare saltate

Le ultime su Cambiaso

Confermate, invece, le buone sensazioni di ieri su. L'esterno classe 2000, uscito a sua volta anzitempo dal match contro il Cagliari, si è allenato regolarmente in gruppo questa mattina, in vista della sfida di Coppa Italia di domani contro l'Empoli valida per i quarti di finale. Nel suo caso si è trattato "solo" di un sovraccarico all'altezza del pube, niente che richiedesse controlli più approfonditi né che fosse da ricondurre al problema alla caviglia che lo ha costretto ai box per diverso tempo negli ultimi mesi. Per lui, dunque, aumentano le possibilità di una convocazione per la Coppa Italia.