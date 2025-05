Douglas Luiz fa chiarezza su Instagram: 'Amo la Juventus, lotteremo fino alla fine'

Non sono passate inosservate le parole diche, nel corso di una live su Twitch, ha speso parole piene di amore e nostalgia nei confronti dell'Aston Villa : "Mi manca l'Aston Villa, ragazzi. Mi manca giocare al Villa Park, mi manca tutto, è sempre nel mio cuore".Parole che hanno fatto inevitabilmente rumore e, soprattutto, discutere. Come già era accaduto quando il brasiliano aveva risposto ad un commento su Instagram a proposito della sua tribolata stagione in bianconero.E sempre su Instagram, nel tardo pomeriggio di domenica, il classe 1998 ha voluto fare chiarezza pubblicando un post con il quale ha voluto ribadire tutto il suo impegno e il suo coinvolgimento per la causa bianconera.

Le parole di Douglas Luiz su Instagram





"Amo questa squadra, lotteremo fino alla fine per il nostro obiettivo", è stato il commento del brasiliano in vista delle prossime cruciali sfide attraverso le quali la Juventus vuole raggiungere il quarto posto che vale l'accesso alla Champions League.