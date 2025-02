Douglas Luiz, ennesimo infortunio, con l'Aston Villa non succedeva. Ora può essere ceduto?

GETTY



Douglas Luiz e la parabola discendente

Douglas Luiz, i numeri con l'Aston Villa

Partite giocate: 35

Da titolare: 35

Media minuti a partita: 86'

Goal: 9

xG: 6.97

Tiri a partita: 1.4

Assist: 5

xA: 5.35

Tocchi a partita: 70.1



Perchè Douglas Luiz è un altro giocatore rispetto a quello visto in Premier League?



Douglas Luiz è sul mercato?

, l'ennesimo, rimediato dache dopo 20 minuti contro il Cagliari ha rimediato una lesione di basso grado che lo terrà fuori probabilmente fino al rientro dalla sosta nazionali. Anche se i tempi di recupero al momento sembrano essere incerti.Il giocatore in estate aveva suscitato entusiasmo con il suo arrivo. Quando è arrivato addirittura molti lo mettevano nella top 3 dei centrocampisti di Premier League alle spalle di Rodri e Bruno Guimaraes. Addirittura molti se l'erano presa con Weston McKennie perchè non aveva accettato il trasferimento all'Aston Villa ed aveva rischiato di far saltare il trasferimento.Il giocatore però è arrivato a Torino non al 100%, ha complicato ulteriormente il suo quadro partecipando alla Copa America e non ha riposato i tempi giusti, senza svolgere la tradizionale preparazione. Poi forse viene fatto qualche errore di gestione del giocatore da parte della Juventus che a volte lo ha forzato e non gestito. Aspetto non considerato al momento del suo arrivo.Il giocatore è stato pagato 50 milioni di euro, anzi, qualcosa in più. Tuttavia le estimatrici non sembrano mancare. Nella sessione invernale di calciomercato sono state Chelsea, Manchester City e Manchester United a chiedere informazioni sul classe 1998. In estate potrebbe lasciare Torino e la Juventus, le estimatrici non mancano e la Premier è uno dei campionati più ricchi. Non va escluso però gli venga data anche un'altra chance.





