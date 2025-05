Douglas Luiz e McKennie: occhio alla Juventus contro la Lazio. Come può cambiare

AFP via Getty Images

Il ritorno di Douglas Luiz



McKennie a tutta fascia: sostituisce Cambiaso

La Juventus si prepara alla prossima sfida di campionato con lacon l’obiettivo di consolidare leemerse nelle ultime uscite. Igor, subentrato per dare una sterzata alla squadra nel momento clou della stagione, riflette sulla possibilità di confermare ilche ha offerto equilibrio e compattezza. All'interno di questo sistema, emergono alcune novità significative nella composizione dell’undici titolare:, mentreè pronto a rientrare sull'esterno, prendendo il posto di Cambiaso. In difesa,dovrebbe essere confermato, converso il recupero ma non ancora pronto per partire titolare.Arrivato con grandi aspettative,ha vissuto una stagione al di sotto delle attese, complice anche una collocazione tattica forse troppo vincolante., però, sembra intenzionato a rilanciarlo con un ruolo più congeniale: quello dinel 3-5-2. In quella posizione, il brasiliano potrà sfruttare la sua qualità nel palleggio, la visione di gioco e la capacità di inserirsi in area, elementi che si erano visti solo a sprazzi nei mesi precedenti. Affiancato da Manuelin cabina di regia e da Thuram sul centro-destra, il centrocampo bianconero potrebbe ritrovare dinamismo e imprevedibilità.Con Cambiaso non al meglio, sarà Westona ricoprire il ruolo di esterno destro a tutta fascia. Un compito che l’americano ha già svolto più volte con profitto: la sua corsa instancabile, l'aggressività in fase di non possesso e il tempismo nei tagli offensivi lo rendono un elemento prezioso per mantenere l’equilibrio tra le due fasi. In più, la sua versatilità gli permette di scalare in mediana o allargarsi ulteriormente in fase di costruzione, a seconda delle esigenze del momento. Tudor punta forte su di lui per mantenere alta l'intensità.