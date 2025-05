Douglas Luiz è l'ultimo ma per la Juventus è l'anno degli 'sfoghi social'

AFP via Getty Images

Il caso Danilo



Il silenzio dopo i saluti a Thiago

Mattia Perin



Si aggiunge Francisco Conceicao



Infine Douglas Luiz

. Prima sembrava l'inizio di un nuovo ciclo, addirittura di un progetto triennale, quello targato Thiago Motta. La rivoluzione con i calciatori fuori rosa e le novità portate. Progetto che però è durato poco più di metà stagione e la storia la sapete: l'arrivo die altre novità. Però per la Juventus è anche l'anno degli "sfoghi social". Mai come in questa stagione infatti sono uscite dichiarazioni, spesso con tono polemico, di tesserati bianconeri e affini ai tesserati verso il mondo Juve. Li ricordate tutti?Era lo scorso gennaio quando a prendersi la scena era Bruno, storico agente dell'allora capitano della Juventus Danilo. L'agente sul proprio profilo X commentava ad un altro utente scrivendo che il direttore Cristianostava preparando anche l'esonero diMotta. Effettivamente guardando a ciò che è successo dopo poteva non avere tutti i torti, ma in quel momento aveva sollevato diverse polemiche.Poi è stato lo stesso Danilo, al momento del suo addio, nel suo saluto su Instagram. "Ogni volta che ascoltavo l'inno cantato da voi allo Stadium mi emozionavo, mi accendevo, e queste emozioni non si comprano con nessun progetto fantasioso" e alla richiesta di ulteriori spiegazioni ha dichiarato di essere stato abbastanza chiaro.Proseguendo, sempre cronologicamente, quando è stato esonerato il tecnico italo brasiliano Thiago Motta sono stati soltanto due calciatori a salutare pubblicamente sui social quello che era stato il loro allenatore. Si tratta di Gleison(che era fermo ai box) e di SamuelDopo poco tempo Thiago Motta ha concesso un'intervista (probabilmente non autorizzata) al Corriere della Sera e Mattia Perin tramite una storia sui propri account social scriveva: "Faber est suae quisque fortunae", dal latino. Tradotto in: "Ciascuno è artefice della propria sorte" e il riferimento sembra essere chiaro.Arriva Tudor, quindi cambia tecnico, ma non il risultato. Questa volta il messaggio criptico è di Francisco Conceicao. Il giocatore ex Porto ha pubblicato sui propri account social una propria foro con la maglia della Juventus accompagnata dalla scritta: "Un giorno sapranno..." il riferimento anche i questa circostanza lascia spazio a poche interpretazioni.Negli scorsi giorni a far discutere è stato Douglas Luiz che ha risposto su Instagram ad un tifoso che lo criticava per i numerosi infortuni. Questa però è solo la ciliegina sulla torta. Per la Juventus questa sembra decisamente essere anche la stagione delle polemiche social.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui