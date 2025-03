Douglas Luiz e Cambiaso ancora a parte: le ultime sulle loro condizioni

AFP via Getty Images

Le condizioni di Douglas Luiz e Cambiaso

Se per quanto riguardala notizia è probabilmente tra le peggiori che potesse arrivare ( frattura composta della diafisi del perone e circa un mese di stop ), anche sul doppio frontenon sono emerse buone nuove dalla Continassa, quartier generale della Juventus : sia il centrocampista brasiliano che l'esterno azzurro, infatti, hanno svolto lavoro differenziato anche nella mattinata di oggi, a meno di una settimana dal big match di Serie A contro la Roma allo stadio Olimpico.Nei prossimi giorni lo staff medico bianconero proverà sicuramente a recuperarli entrambi, così da mettere a disposizione due ulteriori importanti pedine a Igor Tudor in vista della delicata sfida di domenica, uno scontro diretto a tutti gli effetti considerando che ora la Juventus e i giallorossi sono separati da appena tre punti in classifica.

Douglas Luiz è fermo ai box da ormai più di un mese per via dell'ennesimo infortunio muscolare della sua tormentata stagione, mentre Cambiaso è bloccato da un problema alla caviglia per cui durante la sosta ha dovuto anche lasciare anzitempo il ritiro della Nazionale italiana. Le loro condizioni, come dicevamo, saranno monitorate giorno dopo giorno con la speranza di poterli recuperare almeno per il prossimo match di campionato, dopo aver visto sfumare la possibilità di convocarli per quello di sabato contro il Genoa.