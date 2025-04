AFP via Getty Images

Douglas Luiz, cosa è successo? Le parole di Thiago Motta

2 ore fa



Le parole di Thiago Motta al Corriere della Sera:



DOUGLAS LUIZ - Luiz ha una grande potenzialità perché è un giocatore che ha tecnica e una dote che a me piace molto: ha personalità e coraggio. Poi sicuramente gli infortuni non lo hanno aiutato perché, per restare in forma, hai bisogno di continuità: di allenarti, giocare, allenarti, giocare, recuperare e lui non ha potuto creare questa dinamica. Sono convinto che abbia tutte le qualità per poter giocare in una squadra grande come la Juventus, perché ha una grande tecnica, ha un buon fisico, è un ragazzo coraggioso, ha voglia di avere la palla, gli piace giocare, non ha paura di assumersi responsabilità.