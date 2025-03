Douglas Luiz 'punta' Juventus-Genoa: le sue condizioni

Chris Ricco

Mentre si sprecano le indiscrezioni e le ipotesi sul futuro della panchina bianconera in caso di addio anticipato di Thiago Motta (per cui sarà decisiva la sfida contro ildi sabato 29 marzo), alla Continassa gli occhi di tutti sono puntati anche su, alle prese con l'ennesimo problema fisico della sua tormentata stagione ma in odore di rientro, forse già per la partita stessa con il Grifone che riaprirà il campionato delladopo la sosta. Sosta che per il brasiliano potrebbe essere arrivata proprio nel momento giusto, consentendogli di ritrovare la condizione migliore dopo l'infortunio muscolare che lo vede ai box dal 23 febbraio scorso.

Quando torna Douglas Luiz

I numeri di Douglas Luiz alla Juventus

Presenze: 22

Minuti: 795’

Goal: 0

Assist: 0

A favorirlo, quasi paradossalmente, anche la fase di difficoltà che sta attraversando la squadra, per cui non sono da escludere cambi nell'undici titolare e pure nelle scelte per le sostituzioni. Qualora fosse (finalmente) al 100%, il centrocampista potrebbe quindi avere una chance in una regia che troppo spesso è apparsa in difficoltà, ma tutto dipenderà appunto dalle sue condizioni che saranno monitorate di giorno in giorno da qui alla fine della sosta. Un altro giocatore chiave sarà, in goal due volte nelle ultime quattro partite e senza dubbio tra gli uomini più in forma del momento: anche lui è rimasto alla Continassa, non essendo stato convocato dalla Francia, con la possibilità dunque di concentrarsi solo sul lavoro in bianconero.