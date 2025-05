Douglas Luiz compie 27 anni: il messaggio di auguri della Juventus

Chris Ricco

Gli auguri della Juventus a Douglas Luiz

La Juventus , tramite il proprio sito ufficiale, condivide un messaggio di auguri per, che quest'oggi festeggiaOggi, venerdì 9 maggio 2025, è una giornata speciale per Douglas Luiz.Il centrocampista brasiliano, infatti, compie 27 anni e festeggia il suo primo compleanno in bianconero. Un compleanno che Douglas trascorrerà interamente con la squadra in quanto svolgerà con i compagni l'ultimo allenamento al Training Center prima della partenza in direzione Roma dove domani, sabato 10 maggio, alle ore 18:00 è in programma l'importante sfida contro la Lazio.

Arrivato alla Juventus nell'estate scorsa dall'Aston Villa, Luiz ha totalizzato nel corso della stagione, tra tutte le competizioni, così suddivise: 17 in Serie A, 6 in Champions League e 1 in Supercoppa Italiana.Tanti auguri da tutti noi!