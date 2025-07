Douglas Luiz-Como, ci sono stati contatti: e spunta una clamorosa ipotesi

Simone Arveda

Da tempo ormai non ci sono più dubbi su quale sarà il futuro dialmeno guardando la prospettiva della Juventus. Il club bianconero ha deciso di non dare un'altra chance al brasiliano dopo la deludente prima stagione a Torino e tutte le parti sono al lavoro per dirsi addio. Nelle ultime ore c'è stata la voce riguardante il Como; il club ha fatto filtrare smentite sull’interesse nei confronti dell’ex Aston Villa, ma, scrive Tuttosport, qualche contatto c’è stato. Il Como d'altronde è uno dei pochi club in Italia che ha le disponibilità economiche per poter pensare ad ingaggiare Douglas Luiz sia a livello di cartellino sia a livello di ingaggio.

Dove andrà Douglas Luiz? Chi lo vuole in Premier League

Il massimo, per i bianconeri, riferisce TS, sarebbe trovare una soluzione in Arabia Saudita, ma il giocatore non sembra attratto da una soluzione del genere e non ci sono trattative ben avviate, nemmeno con club turchi. Ecco allora che lo scenario più concreto per Douglas Luiz rimane quello del ritorno in Premier League. Come scrive il quotidiano,E poi c’è: i contatti per Sancho (frequenti e costanti) creano l’occasione per chiacchierare anche del futuro di Douglas Luiz".