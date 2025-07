Douglas Luiz, la volontà sembra chiara: direzione addio, si lavora verso il ritorno in Inghilterra

AFP or licensors



Douglas Luiz poteva andare via già a gennaio?

Una stagione deludente dopo un trasferimento decisamente oneroso. Così si può riassumere l'annata dialla Juventus. Il problema non è stato né tattico né tecnico bensì fisico. Una stagione fortemente condizionata da una raffica infinita di infortuni e così l'idea della Juventus è quella di separarsi da Douglas nel corso della sessione estiva di calciomercato.Il centrocampista brasiliano avrebbe potuto lasciare la Juventus già nel corso della sessione invernale di calciomercato. Quando non aveva convinto il tecnico Thiago Motta e nemmeno la dirigenza. L'allora direttore Cristiano Giuntoli pensava ad un prestito oneroso di circa 7/8 milioni di euro ma alla fine si è optato per dare ancora a Douglas un'opportunità. Oggi la situazione però sembra essere diversa e l'addio sembra essere la soluzione più plausibile.



Douglas Luiz lascerà la Juventus?



Dove può andare Douglas Luiz?

Chi sostituirà Douglas Luiz?

Oggi il giocatore sembra più che mai ad un passo dal lasciare la Juventus. La volontà della società bianconera è quella di arrivare ad una cessione a titolo definitivo cercando di evitare una minusvalenza troppo elevata data la grande cifra con cui è stato pagato il brasiliano classe 1998 dal Aston Villa appena un'estate fa.La Juventus sta cercando di portare il centrocampista in Premier League . In quel campionato si è messo in mostra ed ha dimostrato di poterci stare. Inoltre, a questo va aggiunto il fatto che il massimo campionato inglese è un campionato tendenzialmente ricco e che può aiutare la Juventus. Douglas inoltre conosce già bene il campionato e sembra essere ancora ambito.Un giocatore fisico e tecnico, che sappia fare bene entrambe le fasi e soprattutto che si adatti meglio al calcio italiano e in particolare a quello di Igor Tudor. Prima bisogna cedere, poi si capirà chi possono essere quelli in entrata.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui