Juventus, ancora lavoro differenziato per Douglas Luiz. Cambiaso in parte da solo, le ultime verso il PSV

Le condizioni di Douglas Luiz

Come stava giocando Douglas Luiz

Douglas Luiz rimane a rischio per il match di mercoledì tra Juventus e PSV, valido per il ritorno dei Playoff di Champions League. Oggi, nel primo allenamento della squadra dopo la vittoria contro l'Inter, il brasiliano ha infatti svolto lavoro differenziato (in campo), pertanto le sue condizioni dovranno essere valutate con attenzione fino all'ultimo. Il centrocampista è alle prese con un problema muscolare accusato la scorsa settimana, dopo aver giocato da titolare la gara di andata contro gli olandesi.

Le condizioni di Cambiaso

Il momento del giocatore

Per la Juventus sarebbe un peccato non poter contare neanche in questa occasione su Douglas Luiz, che stava iniziando a mostrare importanti segnali di crescita. Molto positiva soprattutto la sua ultima partita, proprio quella contro il PSV all'Allianz Stadium, in cui è stato preferito a Khephren Thuram ed è poi risultato tra i migliori in campo, tanto da ricevere i complimenti di Thiago Motta che gli aveva concesso qualche minuto anche nel secondo tempo della sfida contro il Como.Da monitorare anche la situazione di, subentrato ieri sera nel secondo tempo ma ancora alle prese con il fastidio alla caviglia che lo sta condizionando da settimane: questa mattina l'azzurro ha effettuato una parte di allenamento da solo, ma al momento non sembra a rischio per la sfida di mercoledì.Cambiaso si era rivisto finalmente in campo proprio ieri sera, giocando una buona mezz'ora nella fase finale del derby d'Italia contro l'Inter dopo aver saltato la gara di andata contro il PSV, nonché Como ed Empoli. Non semplicissime per lui le ultime settimane, specialmente dopo un mese di gennaio che lo ha visto al centro di voci di mercato per via dell'interessamento da parte del Manchester City, che però non ha mai presentato una vera e propria offerta per lui. Cambiaso ha sicuramente voglia di riprendersi la Juventus, ma ad oggi deve ancora convivere con il fastidioso problema alla caviglia che, come dicevamo, potrebbe costringerlo in panchina anche nella delicata sfida di Champions League di mercoledì.