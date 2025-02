Douglas Luiz, attesa per gli esami ma è comunque la peggior stagione e quel retroscena con Thiago Motta...

AFP or licensors

Quanti infortuni ha avuto Douglas Luiz in questa stagione?

Dal 22 ottobre al 9 dicembre, affaticamento muscolare, 10 gare saltate

Dal 16 al 18 dicembre, riposo precauzionale, 1 gara saltata

Dal 19 dicembre al 27 dicembre, affaticamento muscolare, 1 gara saltata

Dal 13 al 21 febbraio, affaticamento muscolare, 2 gare saltate



Infortunio Douglas Luiz, le prime sensazioni



Infortunio Douglas Luiz, il retroscena con Thiago Motta



Douglas Luiz, perchè è una "riserva di lusso"?

si è dovuto fermare dopo solo venti minuti dal suo ritorno in campo nel corso della sfida di campionato contro il Cagliari. Infortunio di natura muscolare, c'è attesa per gli esami strumentali che chiariranno la gravità dell'infortunio rimediato dal centrocampista brasiliano classe 1998 arrivato in estate dall'Aston Villa insieme alla compagna Alisha Lehmann (in forza alla Juventus Women). Una cosa però è già certa: si tratta della peggior stagione di sempre per Douglas. Non ha mai avuto nella sua carriera cosi tanti stop.Le prime sensazioni non sembrano positive, la dinamica è stata evidente con lo stop e il problema muscolare accusato. Nella mattinata di oggi un passaggio al JMedical per capire se c'è lesione o si può tirare un piccolo sospiro di sollievo.Per Douglas si tratta di una: il problema è di nuovo alla coscia sinistra, la stessa che lo aveva mollato negli ultimi giorni, e che pensava di aver recuperato dopo avergli fatto saltare l'Inter e il ritorno ad Eindhoven. Tuttavia come svelato in seguito il centrocampistain campo almeno per uno spezzone di gara per lasciarsi alle spalle l'infortunio. Si tratta della seconda ricaduta della stagione dell'ex Aston Villa: anche a dicembre era tornato anzitempo, salvo poi fermarsi di nuovo.Il centrocampista ha giocato sì 22 partite con la Juventus ma è la media di minuti a partita a suscitare qualche dubbio. La media infatti è di 36 minuti giocati a gara. Oggi si saprà di più sulle sue condizioni ma una cosa è certa: a livello di infortuni per Douglas è la peggior stagione in carriera e questo no, non fa sorridere.





