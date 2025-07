Douglas Luiz all'Everton: a che punto siamo

AFP via Getty Images

Douglas Luiz potrebbe già salutare la Juventus dopo una sola stagione. Arrivato nell’estate 2025 dall’Aston Villa come uno dei colpi più importanti del mercato bianconero, il centrocampista brasiliano non ha convinto. Tra infortuni, rendimento altalenante e difficoltà di adattamento alla Serie A, il suo ruolo nella squadra di Igor Tudor è andato via via ridimensionandosi, fino a finire ai margini del progetto tecnico.La Juventus, che punta a snellire la rosa e a fare cassa per nuovi investimenti, lo ha inserito nella lista dei cedibili. In questo contesto si è inserito l’Everton, che ha manifestato interesse per Luiz. Il club inglese vorrebbe proporre un prestito con opzione di riscatto, una formula che garantirebbe flessibilità economica. Tuttavia, la Juve preferirebbe una cessione definitiva per incassare subito.

Al momento non c’è ancora un’intesa, ma le parti sono in contatto. L’Everton, alla ricerca di rinforzi per il centrocampo, vede in Luiz un profilo adatto e già rodato in Premier League. Il suo nome resta tra i più caldi del mercato in uscita bianconero. Se l’accordo si concretizzerà, per Luiz potrebbe esserci un ritorno imminente in Inghilterra.