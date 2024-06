Laha annunciato l'acquisto di, centrocampista brasiliano di grande talento, che ha firmato un contratto di cinque anni con il club bianconero. L'accordo, secondo indiscrezioni, prevede uno stipendio di 5 milioni di euro netti a stagione, che si traducono in circa 9,25 milioni lordi. Il costo complessivo per la Juventus nella prossima stagione sarà quindi di circa 19,25 milioni di euro, considerando sia lo stipendio lordo che il costo del cartellino.Douglas Luiz, proveniente dall'Aston Villa, porterà una ventata di freschezza e qualità al centrocampo juventino. Con la sua esperienza in Premier League e le sue capacità tecniche e tattiche, è visto come un rinforzo cruciale per le ambizioni della squadra sia in Serie A che nelle competizioni europee. Il brasiliano è noto per la sua versatilità e la sua capacità di giocare sia come mediano che come centrocampista avanzato, caratteristiche che gli permetteranno di adattarsi facilmente agli schemi di gioco del tecnico Massimiliano Allegri.A dare il benvenuto a Douglas Luiz ci ha pensato capitan Danilo, che ha scritto sul suo profilo Instagram: "Benvenuto in famiglia", un messaggio che testimonia l'entusiasmo e l'unità del gruppo bianconero nel accogliere il nuovo arrivato.