Douglas Luiz, 'accordo' con Thiago Motta sulla gestione dell'infortunio: il retroscena

GETTY

L'accordo tra Douglas Luiz e Thiago Motta

Mentre per Andrea Cambiaso si è tirato un sospiro di sollievo , preoccupano non poco le condizioni di costretto a fermarsi ancora nel match di ieri trae Cagliari, in cui era subentrato nella ripresa. Il brasiliano si sottoporrà ai controlli del caso nei prossimi giorni, ma le sensazioni non sono buone. Anche perché si tratta a tutti gli effetti di una ricaduta: il problema che lo tormenta è di nuovo al flessore della coscia sinistra, la stessa che lo aveva mollato negli ultimi giorni, e che pensava di aver recuperato.

La sua situazione è stata monitorata costantemente, finché è stato lo stesso classe 1998, di comune accordo con, a dare la sua disponibilità a rientrare per la sfida contro il Cagliari, così da trovare un po' di minutaggio e sostenere le rotazioni verso la Coppa Italia e il Verona. "Abbiamo preso la decisione insieme con il ragazzo - ha spiegato l'allenatore nel post partita -, alla fine ho voluto rischiarlo perché non avendo una lesione, ma solo un affaticamento, pensavamo che potesse andare bene e invece non ha potuto finire la partita, un peccato".Le cose, insomma, non sono andate per il verso giusto. Per l'ex Aston Villa si tratta della seconda ricaduta della stagione: anche a dicembre era tornato anzitempo, salvo poi fermarsi di nuovo. In attesa dell'esito degli esami che riveleranno l'eventuale presenza di una lesione, insomma, l'impressione è che proprio non si possa rischiare alcunché con Douglas Luiz, che purtroppo non riesce proprio a trovare continuità in questa sua prima stagione in bianconero.