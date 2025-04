Douglas Luiz, 4 minuti in campo con Tudor: il retroscena del colloquio tra i due

AFP via Getty Images

Quanto ha giocato Douglas Luiz con Tudor?



Il confronto con Tudor



Aspetta il mercato

"Se è demotivato? No, anzi: lo è molto". Partiamo da qui per provare a capire cosa stia realmente succedendo attorno a Douglas Luiz. Il centrocampista brasiliano, rientrato da diverse partite dopo l'ultimo problema muscolare, non ha giocato nemmeno un minuto contro il Monza.Ma resta il fatto che proprio la qualità di Douglas, nella gestione dei tempi, avrebbe potuto dare una mano. Peccato che questa Juventus , la gestione del pallone, l'abbia quasi rinnegata: non riesce a farla propria, a praticarla.Da quando Tudor è subentrato,, dove non ha avuto né modo né tempo (forse nemmeno la fiducia) per incidere. Di fatto, per minutaggio e considerazione, è ormai ai margini della rosa. Nemmeno l'assenza di Koopmeiners ha cambiato il quadro: sarebbe stata l’occasione ideale per provareE invece Tudor ha preferito puntare sulla corsa di Nico Gonzalez e sulla qualità di Yildiz. Quei 4 minuti diventano allora la fotografia perfetta della situazione dell'ex Aston Villa: attende il mercato come un bambino aspetta Natale,Con Douglas Luiz,Nessun problema personale, solo una questione di funzionalità rispetto alla squadra che l’allenatore ha in mente per raggiungere il piazzamento Champions.Douglas Luiz, da parte sua, non ha mai creato problemi. Come raccontato dallo stesso Tudor : "Ne parlavo con Javorcic: Douglas si è sempre messo a disposizione, senza dire una parola, continuando a lavorare". Un atteggiamento che ha reso ancora più difficile per il tecnico croato la scelta di tenerlo fuori, ma che non ha modificato la sostanza: "Bisogna fare delle scelte", ha ribadito Tudor, spiegando che il rendimento altalenante e la condizione fisica precaria hanno pesato più di tutto.Per fortuna della Juventus,. E così il brasiliano, nonostante tutto, resta molto appetito sul mercato, soprattutto in Premier League. Da tempo si parla di un possibile scambio con Sandro Tonali, una pista che potrebbe tornare d'attualità nelle prossime settimane.