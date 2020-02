La Juventus che ha superato ieri la Fiorentina non ha entusiasmato per gioco, ma ha dimostrato un dominio sulla partita che, esclusi due minuti nel primo tempo, non è mai stato messo in discussione. Merito di una difesa granitica, da modificatore, per capirsi con chi è solito giocare al Fantacalcio. Da Szczesny, salvifico sul tacco di Chiesa, a De Ligt e Bonucci, la retroguardia bianconera è stata quasi impeccabile. Meno sicurezze, invece, ha dato il centrocampo, con Pjanic apparso meno in forma del solito, a differenza di Bentancur e Rabiot (il francese il migliore in mediana).



In avanti, invece, grande spazio a Cristiano Ronaldo, decisivo con la doppietta dal dischetto, ma anche a Douglas Costa, tornato titolare e soprattutto determinante per la manovra offensiva della Juve. Higuain, invece, il "peggiore" dei tre. Infine, Sarri: il risultato inganna, perché la prestazione non è stata sarriana, ma solida e questo è un plauso all'allenatore, che infatti viene premiato dai voti sui giornali.



