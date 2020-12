Giovanni Branchini, su TMW Radio, ha parlato di Douglas Costa: "I tedeschi lo riscatteranno? Non sta giocando molto. In questo momento viene da dire che sembrerebbe difficile, ma manca ancora tanto. Il poco utilizzo fa pensare a una permanenza improbabile". Staremo a vedere, insomma, se il brasiliano farà ritorno a Torino. La Juve ha poi diversi giocatori in prestito. A partire dai 'francesi' Mattia De Sciglio (al Lione) e Daniele Rugani (finito al Rennes), proseguendo proprio con il ritorno di Douglas in Germania.