Venticinque juventini in prestito. E' già arrivato il momento dei bilanci? No, per carità. Ma partiamo dai francesi Rugani e De Sciglio: a inizio ottobre, al Rennes al Lione in Ligue 1. Due presenze ciascuno, ma - come rivela Tuttosport - non c'è stato un vero e proprio decollo. Per Douglas Costa, oggi al Bayern Monaco, invece sono arrivate 9 presenze e 259 minuti in campo: ha totalizzato due assist. In grande crescita c'è poi Romero, all'Atalanta: il riscatto è legato ad alcuni obiettivi e oggi sembra scontato. Nicolussi Caviglia ha esordito con il Parma senza andare oltre.